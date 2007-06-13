Задержан 30-летний мужчина, напавший в Макеевке на агитаторов БЮТ

Сегодня в Макеевке задержан 30-летний мужчина, который напал на агитационную палатку Блока Юлии Тимошенко, попытался сломать конструкцию палатки, а также ударил женщину-агитатора.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого областного штаба БЮТ, подойдя к палатке, мужчина в грубой форме потребовал, чтобы женщины-агитаторы немедленно прекратили распространение информационных материалов БЮТ. Получив отказ, мужчина стал ломать палатку, а затем ударил одну из женщин.

Милиционеры, прибывшие по вызову агитаторов, по горячим следам смогли найти и задержать нападавшего. По факту нападения проводится расследование.

В пресс-службе макеевской горорганизации БЮТ отметили, что руководитель организации Анатолий ТОКАРЕВ обратился в управление внутренней политики городской администрации, указав "на общий уровень агрессии и нетолерантности, который имеет место в нашем городе".