Министерство разработало закон о концессии и аренде госшахт

Министерство энергетики и угольной промышленности разработало законопроект об особенностях аренды и передачи в концессию государственных предприятий топливно-энергетического комплекса, в том числе государственных угледобывающих предприятий.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства со ссылкой на первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Игоря ПОПОВИЧА.

Согласно сообщению, проектом закона Украины «Об особенностях передачи в аренду или концессию объектов топливно-энергетического комплекса, которые находятся в государственной собственности» оговариваются условия привлечения негосударственных инвестиций для технического переоснащения и обновления основных фондов, улучшения финансового состояния государственных предприятий, в том числе угольной отрасли.

В Минэнергоугля отмечают, что реализация положений закона будет способствовать улучшению экономической ситуации на предприятиях топливно-энергетического комплекса, созданию конкурентной среды, оптимизации и постепенному уменьшению расходов на государственную поддержку, а также повышению инвестиционной привлекательности объектов ТЭК.

В настоящее время законопроект прошел все стадии согласования и передан на рассмотрение Кабинета министров Украины, сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №443 от 4 апреля разрешил передачу в концессию целостных имущественных комплексов "Ровенькиантрацита" и "Свердловантрацита".

Напомним, в июле 2010 года «Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» и энергохолдинг ДТЭК, входящий в группу СКМ Рината АХМЕТОВА, заключили договор о сотрудничестве, в рамках которого донецкая компания обязалась вложить в развитие предприятий около 500 млн. грн.