В воскресенье - День памяти жертв политических репрессий

В воскресенье, 15 мая, в Украине будут чествовать память жертв политических репрессий.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, 15 мая в связи с проведением мероприятий к Дню памяти жертв политических репрессий будут приспущены Государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, государственных предприятий, учреждений и организаций на территории Украины, заграничных дипломатических и других учреждений Украины. Соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ. В этот день будет ограничено проведение развлекательных мероприятий.

Кроме этого, глава правительства поручил обеспечить проведение с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций и объединений, студенчества, учащейся молодежи и духовенства митингов-реквиемов, возложение венков и цветов к памятным знакам, местам захоронения жертв политических репрессий в населенных пунктах Украины. Также будут отправлены панихиды.

В учебных заведениях, войсковых частях, заведениях культуры по поручению Н.АЗАРОВА должны пройти уроки, лекции, беседы, посвященные памяти жертв политических репрессий в Украине.

Премьер-министр также поручил органам исполнительной власти принять дополнительные меры по социальной защите реабилитированных граждан, которые подверглись политическим репрессиям.

Кроме того, завтра Н.АЗАРОВ примет участие в скорбных мероприятиях в связи с Днем памяти жертв политических репрессий в Национальном историко-мемориальном заповеднике "Быковнянские могилы" (г. Киев, Броварской проспект, урочище Быковня).