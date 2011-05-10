Памятник погибшим в Чехословакии в 1968 году, установлен в Черкассах

19:54, 10 мая 2011
Общество
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Возла памятного знака афаганцам

Памятник солдатам, погибшим при вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году, установлен в центре Черкасс возле часовни Сретенья Господнего и памятного знака воинам-афганцам.

Как рассказал корреспонденту УНИАН один из инициаторов установления памятника Александр МИТЯНИН, памятный камень из черного габро был открыт в торжественной обстановке в присутствии участников ввода войск в Чехословакию. На памятнике изображен один из танков с символическим номером "1968".

 

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