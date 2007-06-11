Каждому дому - свои цены

До 1 августа для каждого жилого дома установят отдельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сегодня отчитывался перед Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ начальник Главного управления жилищного хозяйства Киевской городской государственной администрации Владимир СТОРОЖЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, городского председателя больше всего интересовало, как выполняются его поручения относительно повышения заработной платы дворникам, готовность столицы к следующему отопительному сезону, уровень оплаты населения за жилищно-коммунальные услуги. Не менее важным остается выполнение программ «Твой дом, твой двор», «Лифт», «Забота».

Как сообщил столичному председателю В.СТОРОЖЕНКО, уже сегодня идет активная подготовка коммунальных структур города к осенне-зимнему периоду, по поручению Киевского городского председателя профинансирован ремонт и профилактика внутридомовых систем водоснабжения и водоотвода, городских теплосетей. Благодаря согласованной работе Call-центра КГГА и коммунальщиков, своевременно были ликвидированы или предупреждены любые неполадки или аварии на теплосетях, отмечает В.СТОРОЖЕНКО.

Во исполнение программы «Твой дом, твой двор» продолжается асфальтирование придомовых территорий, обустройство детских и спортивных площадок.

Как отметил В.СТОРОЖЕНКО, также успешно проходят ремонтные работы в лифтовом хозяйстве. “На сегодня можно гордиться достигнутыми результатами – 700 единиц модернизированы или заменены, тогда, как в 1998 году, например, были отремонтированы лишь 14 лифтов и в день простаивали около сотни”, - сказал начальник управления.

Он также напомнил, что выполнено поручение Киевского городского председателя о повышении оплаты труда столичным дворникам - уже в июне те работники, которые выполняют 1,5 нормы, получат 2 тысячи гривен, что “существенно больше, чем за предыдущие годы”.