Украину на Евровидение-2011 представит Ангел с песочной анимацией

Торжественное открытие Международного песенного конкурса "Евровидение-2011", который в этом году пройдет в Дюссельдорфе, состоится в музыкальном планетарии Tonhalle на берегу реки Рейн.

В первом полуфинале выступят представители Польши, Норвегии, Албании, Армении, Турции, Сербии, Швейцарии, Грузии, Финляндии, Мальты, Сан-Марино, Хорватии, Исландии, Венгрии, Португалии, Литвы, Азербайджана, Греции и России.

Во второй полуфинал вошли артисты из Боснии и Герцеговины, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Словакии, Украины, Молдовы, Швеции, Кипра, Болгарии, Македонии, Израиля, Словении, Румынии, Эстонии, Беларуси, Литвы, Дании и Ирландии.

Самым вероятным претендентом на первое место в конкурсе с самых первых прогнозов букмекеров остается Франция, которую представит 21-летний тенор Амори ВАССИЛИ с песней Sognu - его трек в музыкальной основе построен как болеро, музыку написали известные композиторы Даниэль МОЙН и Квентин БАЧЕЛЕТ. Франция вместе с другими членами Большой Пятерки - Италией, Великобританией, Германией и Испанией - покажет свой номер сразу в финале, который состоится 14 мая.

Украину на конкурсе представляет певица Мика НЬЮТОН с песней «Angel». Ее выступление буде сопровождаться песочной анимацией.