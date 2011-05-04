9 мая парада не будет

Неюбилейную, 66-ю годовщину Победы, украинцы отметят скромнее, чем год назад 65-ю. Парада войск и смотра техники не будет, сообщил газете «Сегодня» сотрудник департамента Минобороны по связям со СМИ Дмитрий Гуцуляк, но планируется, что в городах-героях (Киев, Одесса, Севастополь, Керчь), а также во Львове, Виннице, Днепропетровске и Чернигове будет торжественное прохождение сводных батальонов войск гарнизона и военных оркестров. Также во всех этих городах прогремят праздничные фейерверки. Дата некруглая, поэтому большой парад готовят на 20-летие Независимости. Напомним: год назад прохождение войск, демонстрация современной и раритетной техники состоялась в 30 городах, а в городах-героях прошли парады (киевский стоил 17 млн грн). В этом году самая грандиозная программа намечена на 9 мая в столице. В 8.00 начнется ритуал Памяти с возложением цветов к памятнику героям-танкистам, памятнику генералу Ватутину, войска которого освободили Киев, к могиле Неизвестного солдата. В 10 часов по Крещатику пройдет шествие с ветеранами, а через час возле музея ВОВ промаршируют духовые оркестры и на Певческом поле начнется концерт. Завершит праздник в 22.00 фейерверк.