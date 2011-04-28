Мэра арестовали за взятку, а судили за детский сад

Старогородской районный суд Винницы 27 апреля приговорил бывшего мэра Немирова (Винницкая область) Виктора КАЧУРА к 2 годам 10 месяцам лишение свободы за служебную халатность при проведении ремонтных работ в детских садах, находящихся в коммунальной собственности Немирова.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Суд признал В.КАЧУРА виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 367 ч. 2 (служебная халатность) Уголовного кодекса, при проведении в 2008-2009 гг. ремонта ряда коммунальных детских садов Немирова за счет средств городского бюджета на сумму около 260 тыс. гривен.

В частности В.КАЧУР признан виновным в том, что подписывал акты выполненных работ по ремонту задолго до их завершения, а также нарушал предусмотренные законодательством тендерные процедуры выбора подрядчика ремонтных работ в детсадах.

Как сообщал УНИАН, 24 июня 2010 года сотрудники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления Министерства внутренних дел в Винницкой области задержали мэра г. Немиров при получении 1,85 млн. грн. взятки.

Чиновник был задержан в здании горсовета, где происходила передача денег от директора открытого акционерного общества за решение вопроса о передаче земельного участка площадью 1,5 га в аренду с дальнейшим ее выкупом.

По данному факту прокуратура Винницкой области возбудила уголовное дело согласно ст. 368 ч. 3 (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом) Уголовного кодекса.

В сентябре 2010 года в отношении В.КАЧУРА прокуратура Винницкой области возбудила еще одно уголовное дело по ст. 367 ч. 2 (служебная халатность), а также возобновлено закрытое в 2005 году уголовное дело по ст. 189 ч. 3 (вымогательство).