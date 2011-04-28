Налоговая вводит VIP-сервисы для крупных плательщиков

Государственная налоговая служба предлагает крупным налогоплательщикам новый сервис - «горизонтальный мониторинг». Об этом заявил председатель ГНС Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время встречи с крупными плательщиками налогов г. Киева - членами Ассоциации налогоплательщиков Украины, сообщили в ГНСУ.

Согласно этому методу обслуживания, налоговая с согласия плательщика обрабатывать информацию о его финансовых операциях и сразу указывает на возможные рисковые расчеты и операции, а также на сомнительных контрагентов, которые их осуществляют.

«Мы готовы предоставлять бизнесу сведения о рисковых операциях, подсказывать сомнительные моменты. Мы не навязываем свои рекомендации, мы просто даем информацию топ-менеджерам для принятия решений. Предприятие получает квалифицированную помощь без всяких затрат», - пояснил В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его мнению, введение горизонтального мониторинга будет способствовать налаживанию партнерских отношений между налоговой службой и плательщиками. "Мы переходим на другой уровень общения с налогоплательщиками. Введение метода "горизонтального мониторинга" - это одно из направлений эффективного сотрудничества с бизнесом. Ведь доверие к добросовестному и социально ответственному бизнесу - основные идеи, заложенные в этот проект», - подчеркнул председатель ГНС Украины.

Кроме того, предусматривается создание интернет-портала для крупных налогоплательщиков, на котором после идентификации плательщик сможет ознакомиться с налоговой информацией о себе. Таким образом, участник проекта избегает необходимости проводить сверку расчетов.

Эксперимент по внедрению метода «горизонтального мониторинга» запланировано провести на базе 5 крупных налогоплательщиков. Участие налогоплательщиков в этом эксперименте будет исключительно добровольным.

Справка: Впервые метод «горизонтального мониторинга» был использован в Нидерландах в 2005 году. После успешной апробации опыт заимствован еще несколькими европейскими странами, в частности Германией, Австрией, Словенией и т.д.