В «Парке Киевская Русь» открывается новый сезон (пресс-конференция)

27 апреля в 14.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится пресс-конференция организаторов проекта «Парк Киевская Русь» по случаю открытия нового сезона.

Центр культуры и истории Древней Руси «Парк Киевская Русь» в 2011 году представит программу, объединяющую историческую тематику и современность. За сезон организуют 5 масштабных исторических международных фестивалей. Каждые выходные будут иметь определенную культурную тематику.

Открытие сезона состоится 30 апреля при участии Киевского мотоклуба «Skulls MC» и артистов театра Парка. Зрителей ждет развлекательная программа и выставка мотоциклов от клуба «Skulls MC».

Участники пресс-конференции: автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО, представитель киевского мотоклуба «Skulls MC» Александр ЛЕТОВ, представитель мотоклуба «Skulls MC», актер «Студии Квартал-95» Александр ПИКАЛОВ, директор Лиги каскадеров Украины Назар МАЙБОРОДА.

Аккредитация на месте по редакционнонным удостоверениям.