Пукач предстанет перед судом 28 апреля

Печерский районный суд Киева назначил на 28 апреля на 11.00 предварительное рассмотрение уголовного дела об обвинении экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в суде.

По данным собеседника агентства, судебное заседание состоится в помещении Печерского районного суда, которое находится на Крещатике.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский районный суд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, будучи служебным лицом, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия по отношению к общественному деятелю Алексею ПОДОЛЬСКОМУ и журналисту Георгию Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным работникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, чем препятствовал органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.