К 20-летию Независимости предлагается переименовать улицы в Чернигове

В Чернигове общественный оргкомитет по празднованию 20-й годовщины независимости Украины предлагает упорядочить названия улиц, а также переименовать отдельные из них в честь украинских деятелей или событий украинской истории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания круглого стола в городском совете сообщили представители оргкомитета.

По словам члена оргкомитета Сергея СОЛОМАХИ, в областном центре Черниговской области насчитывается свыше 550 улиц, из них 104 (17,7%) названы в честь Компартии Советского Союза, героев гражданской войны и деятелей советской эпохи. Достаточно много улиц в городе носят имена героев Советского Союза и героев Великой Отечественной войны. Кроме того, 51 улица названа в честь деятелей российской истории и культуры. Собственно, с украинской историей и культурой связаны 64 улицы Чернигова, а еще 153 улицы и переулка имеют местные аутентичные названия.

Вместе с тем, С.СОЛОМАХА подчеркнул, что до сих пор в городе имеются 4 улицы-двойники, возникшие в результате присоединения к областному центру двух сел. Представитель общественного оргкомитета по празднованию 20-й годовщины независимости Украины считает целесообразным навести порядок в названиях улиц, поскольку временами встречаются даже ошибки из-за неправильного перевода с русского – например, ул. Розсвітна вместо ул. Світанкова, ул. Сиреневая, а не Бузкова.

"Чаще всего пользуются названиями милиция, пожарники, таксисты, работники "скорой". Надо привести в Божеский вид названия улиц даже с точки зрения безопасности проживания в городе", - объяснил С.СОЛОМАХА.

Другой участник оргкомитета Владимир СТУПАК подчеркнул необходимость системной и последовательной работы относительно переименования черниговских улиц. Так, он заметил, что общественный оргкомитет предложит перечень улиц, которые должны появиться в Чернигове в год 20-й годовщины независимости Украины.

"Речь будет идти об улицах Довженко, Мазепы и еще нескольких названиях", - сказал он. Как одно из предложений прозвучало переименовать улицу Белинского на улицу Елицкую, поскольку это историческое название улицы, которая ведет к Елицкому монастырю. В.СТУПАК убежден, что в городе надо создать специальную комиссию по сохранению и воссозданию архитектурно-исторического и культурного лица города. По его мнению, одним из направлений деятельности комиссии должно было бы стать формирование перечня лиц и событий, в честь которых в будущем можно было назвать отдельные улицы областного центра Черниговской области.