Янукович отмечает особое партнерство между Украиной и ЕБРР

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отметил, что долгие годы сотрудничества Украины и Европейского банка реконструкции и развития позволяют уверенно утверждать, что “мы являемся особыми партнерами, которые имеют доверие друг к другу и всегда выполняют свои обязательства”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время встречи с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Томасом МИРОВЫМ.

“На сегодняшних Конференции по сбору средств на чернобыльские проекты и Киевском саммите по вопросам безопасного и инновационного использования ядерной энергии я в этом убедился”, – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства поблагодарил Т.МИРОВА за содействие в развитии партнерских отношений с Европейским банком реконструкции и развития и его активное участие в мероприятиях, приуроченных к 25-й годовщине трагедии на ЧАЭС.