Авария на трассе Ровно-Луцк: среди 5 погибших - двое детей

Возле села Карпиловка Ривненской области на автодороге Ривне-Луцк в результате столкновения легкового автомобиля и частного микроавтобуса погибли пять человек, в том числе двое детей (1995 и 1998 г.р.).

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще пять человек госпитализированы с травмами разных степеней тяжести.