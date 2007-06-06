Авария на трассе Ровно-Луцк: среди 5 погибших - двое детей
09:34, 06 июня 2007Общество
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Еще пятеро - госпитализированы
Возле села Карпиловка Ривненской области на автодороге Ривне-Луцк в результате столкновения легкового автомобиля и частного микроавтобуса погибли пять человек, в том числе двое детей (1995 и 1998 г.р.).
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, еще пять человек госпитализированы с травмами разных степеней тяжести.
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