В Киеве эвакуировали институт патологоанатомии

Сегодня утром в Киевском институте патологоанатомии (улица Оранжерейная, Шевченковский район) выявили предмет, похожий на взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ ВМД Украины в г. Киеве, около 9.00 по линии «102» от персонала учреждения поступило сообщение, что в фойе обнаружен подозрительный предмет.

На месте работают взврывотехнические и следственно-оперативные группы.

Люди из здания эвакуированы.