В Киеве эвакуировали институт патологоанатомии
10:30, 19 апреля 2011Общество
736 0
В фойе обнаружен подозрительный предмет
Сегодня утром в Киевском институте патологоанатомии (улица Оранжерейная, Шевченковский район) выявили предмет, похожий на взрывное устройство.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ ВМД Украины в г. Киеве, около 9.00 по линии «102» от персонала учреждения поступило сообщение, что в фойе обнаружен подозрительный предмет.
На месте работают взврывотехнические и следственно-оперативные группы.
Люди из здания эвакуированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter