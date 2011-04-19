Кто защитит права налогоплательщиков?

Народный депутат (НУ-НС) Арсений ЯЦЕНЮК предлагает внедрить в Украине правозащитный институт – уполномоченного по вопросам защиты прав налогоплательщиков, который будет мониторить выполнение налогового законодательства и соблюдение прав налогоплательщиков.

Это предусмотрено проектом закона №8398 от 18 апреля 2011 года, который направлен на стимулирование развития малого и среднего бизнеса.

Данный орган должен обеспечить эффективность функционирования налоговой системы и стать гарантом обеспечения интересов налогоплательщиков.

Кроме того, документом предусматривается снизить размер НДС с 20% до 18% на 2011–2012 годы и до 15% с 2013 года, и размер налога на прибыль с 23% до 18% на протяжении 2011 года и до 15% с 2012 года.

Также автор законопроекта считает необходимым ликвидировать некоторые сборы: на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства (ввиду того, что налог платится конечным потребителем); сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на электрическую и тепловую энергию; сбор в виде целевой надбавки к действующему тарифу на природный газ; сбор за места парковки транспортных средств; туристический сбор (в связи с отсутствием надлежащей инфраструктуры данный налог нуждается в дополнительном администрировании); сбор за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности.

«Нами предложено внедрить трехуровневый размер ставки налога на доходы физлиц. Таким образом, будет обеспечено перенесение налоговой нагрузки с малоимущих украинцев на тех, кто имеет средние и большие состояния...» - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, депутат предлагает упразднить налоговую милицию. Он считает, что данный орган дискредитировал себя и стал примером милитаризации фискальной системы в Украине.

А.ЯЦЕНЮК, кроме прочего, отмечает необходимость отменить налогообложение процентов по депозитам и запрет юрлицам включать расходы на приобретение товаров/услуг у физлиц–СПД в валовые расходы. «Отмена этой нормы должна уберечь экономику страны от очередной волны безработицы и нарушения прав самозанятых предпринимателей, которые предоставляли услуги или поставляли товары юридическим лицам-предпринимателям», - отмечается в пояснительной записке.

В вопросе автоматического возмещения НДС предусматривается ввести административную и уголовную ответственность за нарушение порядка и сроков возмещения в виде штрафа в размере 1000-2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Законопроект предусматривает ряд норм по урегулированию сроков и оснований для проверок малого и среднего бизнеса, а также снижение размеров штрафов за нарушения.

Также предусмотрено долгожданное реформирование упрощенной системы налогообложения, в основе которой лежит деление «упрощенцев» на пять категорий: самозанятые предприниматели, микропредприниматели, малые предприниматели, средние предприятия, средние производственные предприятия.