В БЮТ обеспокоены, что Жуков остров могут застроить коттеджами

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевском городском совете обеспокоены, что возвращенные земли Жукова острова могут таки застроить коттеджами.

Как пишет сайт оппозиционной силы “Головне.com”, на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры рассматривался вопрос об отводе земли в размере около 2 га на Жуковом острове под якобы строительство социального жилья.

Лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА по этому поводу выразила убеждение, что речь не идет ни о каком восстановлении и защите территории ландшафтного заказника "Жуков остров", а происходит попытка перераспределить территорию, используя отвлекающие маневры.

«Пока общество будет радоваться, что территория Жукова острова освобождена от застройщиков, там начнет строительство сама киевская власть. Кроме того, всем понятно, что даже при формальной отписке о строительстве социального жилья в виде коттеджей, в таком престижном месте будут жить не многодетные семьи, а VIP-персоны», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Председатель фракции убеждена, что когда речь идет о такой уникальной территории как Жуков остров, все должны быть равны перед законом. Т.МЕЛИХОВА отметила, что нужно не допустить застройку этой территории несмотря ни на какие обоснования и сохранить экосистему заказника.

По информации фракции, речь идет о передаче в постоянное пользование земель КП по содержанию и эксплуатации жилого фонда специального назначения "Спецжилфонд" на ул. Лютневая, 1б и ул. Лютневая, 58 для строительства и эксплуатации жилых домов по программе "доступное жилье".

Как отмечают во фракции, недавно судом были отменены незаконные решения, принятые “большинством Черновецкого - Партии регионов” в Киевсовете о передаче в собственность жилищным кооперативам 300 га земель, расположенных на территории ландшафтного заказника местного значения "Жуков остров".

«С точки зрения Киева не суть важно, кто разрушит заповедник, или бизнесмены, которые строили бы там высотки, или городская власть, которая построит соцжилье в виде коттеджей. Зеленые зоны, тем более Жуков остров, нужно беречь как легкие города, а строить в других местах», - отметила Т.МЕЛИХОВА.