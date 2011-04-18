СЭС: в Черниговской области радиоактивны лесопродукты и молоко

В Черниговской области через 25 лет после аварии на ЧАЭС основными дозоформующими факторами получения радиоактивного облучения специалисты называют молоко из частного сектора, дичь и продукты леса из радиоактивно загрязненных территорий.

Об этом УНИАН сообщили в областной СЭС.

На сегодняшний день основная доза облучения поступает не извне, а через загрязненные продукты питания. Отсюда и основные меры пресечения, которые предпринимают специалисты санитарно-эпидемиологических служб области. Это проверки образцов пищевых продуктов, питьевой воды и пр.

По данным многолетних исследований содержания радионуклидов в коровьем молоке из частного сектора, среднее содержание радиоцезия снизилось более чем в 5 раз (из 69 Бк/л в 1991 году до 13 Бк/л в 2008 году). Более современные данные, к сожалению, отсутствують, поскольку из-за нехватки средств такие работы последние 2 года не проводились.

В прошлом году специалисты учреждений госэпидслужб области исследовали свыше 12 тысяч проб пищевой продукции на радиоактивность. Превышение допустимых уровней специалисты обнаружили только в 33 образцах. Из них 29 – дикорастущие продукты леса, 1 – дичь и 3 – молоко частного сектора из Семеновского района. Причем превышение содержания в молоке было незначительным (105 Бк/л при нормативе 100 Бк/л).

В регионе не фиксировались случаи превышений допустимых уровней содержания радионуклидов в продуктах питания, которые реализовались через торговую сеть, и в питьевой воде. А поскольку превышение радиации в продуктах нет – уменьшились и дозы облучения жителей Черниговской области. По результатам исследований, ни в одном из населенных пунктов области расчетная доза облучения не превышает установленные параметры.

Однако при этом не учтено радиоактивное загрязнение продуктов леса, которые традиционно и в больших количествах собирают и потребляют в селах. Специалисты санитарно-эпидемиологических служб указывают, что при исследованиях грибов удельный вес превышений составляет свыше 50%.