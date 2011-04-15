Добкин: в Сингапуре с коррупцией покончено раз и навсегда

Группа госслужащих из Харьковской области в мае этого года поедет на обучение в Сингапур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании коллегии Харьковской облгосадминистрации председатель ОГА Михаил ДОБКИН.

По его словам, уже сформирована группа специалистов из облгосадминистрации, областного совета и горисполкома, которые поедут в Сингапур получать управленческие навыки.

По мнению М.ДОБКИНА, профессиональное обучение за рубежом необходимо для повышения квалификации харьковских госслужащих.

«У нас низкий уровень квалификации руководителей органов местной власти, местного самоуправления, и чем дальше от областного центра - тем ниже квалификация. Люди иногда даже не понимают своих функциональных обязанностей », - сказал глава ОГА.

По его словам, Сингапур был выбран потому, что это «островное город-государство создало уникальную экономическую систему, которая чрезвычайно устойчива к кризисам и демонстрирует значительные темпы роста, и не в последнюю очередь благодаря внедрению эффективной кадровой политики в сфере государственного управления».

«Сингапур известен также тем, что правительству удалось полностью искоренить коррупцию в государственном аппарате. Страна стала уникальным примером, когда с коррумпированностью чиновников было покончено раз и навсегда. Этой стране удалось за короткий срок внедрить модель отношений государства и общества, при которой государство сохраняет ведущую роль в выборе курса развития страны, одновременно создавая одни из самых либеральных в мире условий для предпринимательства и инвесторов», - добавил М.ДОБКИН.

Он напомнил, что в ходе визита в Сингапур в марте с.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что «нашу страну очень интересует опыт реформ, проводимых Сингапуром, и тот успешный путь, который им уже пройден».

М.ДОБКИН сообщил, что харьковские управленцы будут стажироваться «в сингапурских учебных заведениях, в частности, в Колледже государственной службы Республики Сингапур». По его словам, семидневная программа визита включает «ознакомление с уникальной концепцией эффективного государственного управления, которая стала одной из предпосылок стремительного экономического роста Сингапура, где ВВП на душу населения составляет 52,2 тыс. долларов при росте в 2010 году на 14,5%».

Также, отметил М. ДОБКИН, представители Харьковщины «ознакомятся с перспективными моделями государственного управления по обеспечению устойчивого развития территорий и городов, менеджментом человеческих ресурсов, бюджетным планированием и структурными реформами в бюджетном процессе, государственной жилищной политикой». Таким образом, убежден он, «мы выполняем задачу Президента».

Председатель ОГА отметил, что в зависимости от результата такой опыт повышения квалификации госслужащих может быть продлен. «Если после их возвращения мы увидим, что это для нас полезный опыт, мы будем такую делегацию готовить ежегодно и будем подключать районы и города областного значения», - сказал М.ДОБКИН.