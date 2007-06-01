Мороз надеется избежать вето

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет внесенные парламентом изменения в закон о выборах народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Украины сказал во время встречи с представителями дипломатических миссий.

По его словам, возможно, Президенту Украины «какие-то нормы законов не совсем будут нравиться, но он также должен исходить из объективных условий – парламент имеет свое лицо и он принимает решение на основе своих убеждений». «Может какая-то норма закона Президенту не будет нравиться, но, идя навстречу нуждам общественным, когда возникает необходимость проведения выборов, нужно, чтобы этот закон работал», - отметил А.МОРОЗ. Он выразил надежду, что «Президент прислушается к нашему подходу, потому что он демократический и отвечает принципам защиты прав человека и принципам демократии».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещение народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены).

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 251 из 402 народных депутатов, зарегистрированных в зале.

Данным законопроектом предусмотрено, в частности, что внеочередные выборы депутатов признаются не состоявшимися, если в них приняли участие меньше половины от количества избирателей, включенных в списки избирателей. Также законопроектом предусмотрено, что при проведении внеочередных выборов открепительные удостоверения не изготовляются и не используются.

Кроме того, предусмотрено, что органы государственной пограничной службы за три дня до дня выборов подают к окружные избирательные комиссии сведения о лицах, зарегистрированных в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, которые фактически пересекли государственную границу, и на момент представления сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.

Также законопроектом предусмотрено исключить норму, которая действует в действующем законе, о том, чтобы партия (блок), выдвигавшая кандидатов в депутаты, включенных в ее избирательный список, которая приняла участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до регистрации этого лица в качестве народного депутата (то есть речь идет о «обнулении» списков партий и блоков – УНИАН).

Данным законопроектом также определены особенности образования избирательных комиссий на внеочередных выборах. В частности, предусмотрено, что окружные избирательные комиссии образуются ЦИК не позднее чем на 12-й день после начала избирательного процесса. Кандидатуры в их состав подаются от депутатских фракций, которые были образованы в текущем созыве Верховной Рады. Представления относительно кандидатур подписываются председателем фракции, подпись которого удостоверяется в аппарате ВР или нотариально и вносится в ЦИК не позднее чем на 8-й день после начала избирательного процесса.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что ЦИК обязана установить результаты выборов депутатов независимо от количества избирательных участков, на которых голосование было признано недействительным.

В то же время Верховная Рада не поддержала законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещение народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены), внесенный оппозиционными депутатами. За данный законопроект проголосовало только 174 из 428 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

На заседании парламента представитель Президента Украины в ВР Роман ЗВАРИЧ заявлял, что договоренности, достигнутые между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, выписаны в законопроекте, подготовленном представителями оппозиционных фракций Николаем ОНИЩУКОМ и Иосифом ВИНСКИМ.

Он высказал предостережения и замечания со стороны Президента Украины относительно законопроекта, внесенного представителем коалиции Сергеем МАТВИЕНКОВЫМ.

По словам Р.ЗВАРИЧА, речь идет об обязательности явки не меньше 50% избирателей. Он отметил, что в такой ситуации должна была бы быть предусмотрена обязательность для граждан Украины принимать участие в выборах. По его словам, в такой ситуации подвергается сомнению демократичность самого избирательного процесса. Как сказал Р.ЗВАРИЧ, Президент как гарант Конституции и прав и свобод граждан не может согласиться с такой нормой.

Он также отметил, что Президент имеет замечания и к норме, которая касается предоставления информации Государственной пограничной службой. Р.ЗВАРИЧ отметил, что в Секретариат Президента Украины поступило официальное письмо от Администрации Государственной пограничной службы, в котором речь идет о том, что служба имеет полномочия создавать и использовать информационные системы, а также базы данных в отношении лиц, которые пересекают государственную границу Украины, в интересах разведки, контрразведки, оперативной розыскной деятельности, участия в борьбе с организованной преступностью и противодействии незаконной миграции. Р.ЗВАРИЧ отметил, что такая информация не может быть использована и распространена в других местах, поскольку она является конфиденциальной и без согласия граждан не может быть использована «в публичной сфере, а списки избирателей являются такой публичной сферой».