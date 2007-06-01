Ющенко: диаспора - важный элемент политики нашего государства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня в Загребе провел встречу с представителями украинской громады Хорватии.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в начале встречи Президент Украины отметил, что украинство за рубежом является важным элементом политики нашего государства. Он заверил, что Украина будет активно поддерживать все инициативы украинского общества, которые будут крепить политический и экономический, культурный диалог Украины и Хорватии. «Для нас это политика, которую нужно проводить на уровне государственных интересов», – сказал В.ЮЩЕНКО. Он отметил, что украинская власть осознает важность заграничных диаспор с точки зрения утверждения в других странах национальных интересов Украины и своей ответственности перед заграничным украинством.

Президент Украины подчеркнул, что как глава государства уделяет особенное внимание теме укрепления связей с украинскими громадами за рубежом. Говоря о помощи, которую может предоставить Украина представителям украинской диаспоры в Хорватии, В.ЮЩЕНКО отметил, в первую очередь, просветительские проекты. Идет речь, в частности, о предоставлении по потребности учебников, учебных методик и программ, формировании библиотек украинской книги и тому подобное. В этом контексте он также отметил актуальность темы учебы в Украине украинцев, которые проживают в Хорватии.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что сегодня на встрече с руководством Республики Хорватия обсуждался вопрос проведения украинских дней в Хорватии. Президент предложил участникам встречи сформулировать свои предложения относительно этой темы.

В.ЮЩЕНКО во время встречи также отметил готовность украинской стороны поддерживать проекты относительно установления памятников выдающимся украинцам за рубежом. Глава Украинского государства также поблагодарил представителей украинского общества за усилия, которых они докладывают в вопросе признания Хорватией Голодомора в Украине актом геноцида.

В конце встречи Президент передал представителям украинской диаспоры подарки, среди которых подборки художественной и справочной литературы украинским языком, записи украинской народной музыки.