Оппозиционные депутаты зарегистрировали 168 заявлений о выходе из фракций

Фракции «Наша Украина» и БЮТ уже зарегистрировали в аппарате Верховной Рады заявления о выходе народных депутатов из фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 31 мая в ходе вечернего пленарного заседания сообщил лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По словам В.КИРИЛЕНКО, зарегистрированы 62 заявления от фракции «Наша Украина» и 106 - от фракции БЮТ. В целом, отметил В.КИРИЛЕНКО, зарегистрированы 168 заявлений. Таким образом, подчеркнул он, фракции оппозиции выполняют свои обещания. Он напомнил, что эти заявления позже станут основанием для принятия решений на съездах о досрочном прекращении полномочий народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 30 мая ВР приняла постановление относительно обеспечения выполнения ст. 81 Конституции о досрочном прекращении полномочий депутата.

Постановлением предусмотрено, что народный депутат Украины, который выразил желание выйти из состава депутатской фракции политической силы, по избирательному списку которой он был избран в парламент, подает лично письменную записку в аппарат ВР, которая регистрируется в секторе регистрации корреспонденции отдела служебной корреспонденции управления делопроизводства главного управления документального обеспечения, и, в соответствии с регламентом, сообщает об этом председателю на пленарном заседании.

Зарегистрированное письменное заявление в день регистрации передается в секретариат председателя ВР. Председатель ВР объявляет текст соответствующего заявления на пленарном заседании. Оригинал личного письменного заявления прилагается к протоколу соответствующего пленарного заседания, а копия этого заявления не позже, чем на следующий день после объявления текста заявления на пленарном заседании направляется в ЦИК.