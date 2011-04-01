Эксперт советует украинцам брать кредиты только в гривне

Эксперты считают, что для банков еще не наступила благоприятная ситуация для начала полноценного кредитования.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, об этом эксперты заявили в опросе о том, каковы перспективы валютного кредитования для населения Украины, каким будет курс гривны и сохранит ли свои позиции доллар на мировом валютном рынке.

Так, старший финансовый специалист представительства Всемирного банка в Украине Анжела ПРИГОЖИНА считает, что население не способно разобраться, в какой валюте выгодно кредитоваться. «Международный рынок валюты, включая рубль, - это уравнение со многими неизвестными. Многие заемщики не могут понять политику ценообразования гривны, как они могут понять политику центрального банка России, от чего это зависит?», - сказала эксперт.

По ее мнению, в то время как сбережения можно хранить в разных валютах, брать кредиты населению лучше в гривне. «Кредитоваться необходимо в той валюте, в которой ты получаешь заработную плату и которую используешь для ежедневных потребностей», - сказала А.ПРИГОЖИНА.

Вместе с тем представитель Всемирного банка отметила, что не следует надеяться на то, что НБУ будет всегда удерживать курс гривны. «Надежды на то, что НБУ будет удерживать какую-либо валюту, растаяли в 2008 году. Да, НБУ продолжает удерживать гривну в рамках определенного коридора, то есть, нет еще той гибкости ценообразования валютного курса, которую рекомендовал МВФ. Насколько долго НБУ сможет удержать курс, опять же подсказывает кризис 2008 года. Скорее всего, курс будет зависеть от внешних мировых тенденций, нежели от внутренних политических решений», - отметила А.ПРИГОЖИНА.

По мнению ведущего советника Европейского банка реконструкции и развития Антона УСОВА, в Украине на данный момент нет того уровня кредитования, которое бы позволило бизнесу вздохнуть свободно. «У банков не та ситуация, чтобы начать полноценно кредитовать. Должен произойти целый ряд моментов, прежде чем полноценное кредитование возобновится. И тут дело не в гривне и не в валюте - это большой комплексный вопрос. Должно произойти действие по реструктуризации проблемной задолженности, надо создать понятный и прозрачный денежный валютный рынок и ввести инструменты его управления, которых на рынке нет. Когда это все появится, тогда этот рынок заработает. Пока о крупномасштабном кредитовании речь не идет», - считает А.УСОВ.

В свою очередь, генеральный директор компании European Capital Management Вадим БРАИЛОВСКИЙ отметил, что в украинских банках накоплен большой запас валюты, который может быть направлен на кредитование. «По оценкам компании European Capital Management, коммерческие банки Украины сформировали средства, в том числе в иностранной валюте, в ценных бумагах и в золоте, находящиеся на хранении в заграничных банках, в размере порядка 6 млрд. долларов. Тем не менее, с начала года портфель валютных кредитов сократился на 6,5%. Основная причина, из-за которой не активизируется кредитование, - это продолжающееся ухудшение качества существующего кредитного портфеля банковской системы Украины, а также высокая кредитная нагрузка в корпоративном секторе», - сказал В.БРАИЛОВСКИЙ.

При этом он подчеркнул, что украинской экономике для достижения показателей 2007 года требуется 200-250 млрд. грн. кредитных средств. «В первую очередь, необходимо кредитование в иностранной валюте, кредитные ставки на которую в украинских банках составляют 8-12%, в то время как на гривну они колеблются от 15 до 22%. По прогнозам European Capital Management, отмена ограничений на кредитование в иностранной валюте приведет к увеличению объемов финансирования в экономику Украины со стороны банков с иностранным капиталом, которые начнут более активно предоставлять валютные кредиты, используя дешевые валютные ресурсы материнских структур», - считает эксперт.

Он отметил, что исторически в Украине основными валютами кредитования являются украинская гривна и американский доллар. «Данная тенденция сохранится и в 2011 году. Однако необходимо отметить продолжающийся рост доли кредитов в российских рублях, обусловленный усилением позиций российского капитала в банковском секторе Украины, прежде всего ВТБ Банка, Проминвестбанка, Альфа-Банка, Дочернего банка Сбербанка России, на долю которых приходится более 14% корпоративного кредитного портфеля банковской системы Украины», - сказал В.БРАИЛОВСКИЙ.

Глава правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ отметил, что украинцы являются достаточно «высокодолларизироваными», поэтому колебания валютного курса моментально отражаются на их социальных настроениях. «Для тех, кто не имеет стабильного валютного дохода, получение валютного кредита всегда сопряжено с большим риском. В случае колебания валютного курса, когда человек не может вернуть валютный кредит, – это проблема конкретного человека и конкретного банка. Если банки готовы выдавать кредиты в иностранной валюте, а граждане готовых их брать, то они все должны понимать, что берут на себя дополнительные риски», - сказал эксперт.

И.БУРАКОВСКИЙ также отметил, что не видит прямого влияния последних мировых событий на позиции доллара. «Даже не смотря на все проблемы, которые мы сегодня наблюдаем в США, - речь идет о большом государственном дефиците и не только, не следует ожидать быстрого исчезновения доллара из международных расчетов», - считает эксперт.

При этом он отметил, что даже ослабление доллара может позитивно повлиять на ситуацию в экономике США. «Слабый доллар – это стимул для американского экспорта, который делает его конкурентоспособным. С другой стороны, дешевая валюта может привлекать иностранных инвесторов, которые готовы вкладывать в американские предприятия. Поэтому ситуация сложная и не очень однозначная», - убежден И.БУРАКОВСКИЙ.