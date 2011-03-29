Госдолг Украины перевалил за 56 миллиардов долларов

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 28 февраля 2011 года составил 445 млрд. 739 млн. 220,68 тыс. грн., или 56 млрд. 204 млн. 272,07 тыс. долл., что на 2,9% больше показателя на конец января 2011 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По данным Минфина, государственный и гарантированный государством внешний долг на 28 февраля 2011 г. составил 291 млрд. 065 млн. 729,02 тыс. грн. (65,3% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 36 млрд. 701 млн. 139,73 тыс. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 154 млрд. 673 млн. 491,66 тыс. грн. (34,7%), или 19 млрд. 503 млн. 132,34 тыс. долл.

Государственный долг Украины на конец февраля 2011 г. составил 336 млрд. 516 млн. 625,22 тыс. грн. (75,5%), или 42 млрд. 432 млн. 146,6 тыс. долл. Государственный внешний долг составил 195 млрд. 588 млн. 384,96 тыс. грн. (43,88%), или 24 млрд. 662 млн. 184,27 тыс. долл. Государственный внутренний долг составил 140 млрд. 928 млн. 240,26 тыс. грн. (31,62%), или 17 млрд. 769 млн. 962,33 тыс. долл.

Гарантированный государством долг Украины составил 109 млрд. 222 млн. 595,46 тыс. грн. (24,5%), или 13 млрд. 772 млн. 125,47 тыс. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 95 млрд. 477 млн. 344,06 тыс. грн. (21,42%), или 12 млрд. 038 млн. 955,46 тыс. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 745 млн. 251,40 тыс. грн. (3,08%), или 1 млрд. 733 млн. 170,01 тыс. долл.

В январе-феврале 2011 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 13 млрд. 503 млн. 810,49 тыс. грн. (3,12%), в основном за счет роста курса иностранных валют к гривне и доразмещения облигаций внешнего государственного займа на сумму 100 млн. долл., размещения облигаций внешнего госзайма на 1,5 млрд. долл.

При этом государственный внешний долг вырос