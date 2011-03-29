Зачем в метро торговать колбасой?

Глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ намерен упорядочить торговлю в столичном метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам, отвечая на вопрос, есть ли у городской власти “амбиции” покончить со стихийной торговлей в метро.

“Я вам скажу, что в городе настолько сложные вопросы накоплены, что сразу на них отреагировать невозможно. Но если вы заметили, мы шаг за шагом, понемногу, начинаем порядок наводить то там, то там... Точно так же это будет касаться и метро”, - сказал А.ПОПОВ.

По словам руководителя КГГА, недопустимо, чтобы в метро были объекты, которые не просто мешают, но даже создают опасность для людей. “Это абсолютно нереальные вещи в принципе. Поэтому мы, безусловно, порядок наведем”, - сказал А.ПОПОВ.

“Ну, и эстетичное состояние самого метро - оно же должно быть на уровне, мы же столица. Даже если там оставить какую-то торговлю, то она должна быть определенным образом оформлена с архитектурной точки зрения, а главное – это потребность. Ну зачем там колбасой торговать, условно говоря, если она продается там, где нужно... Если это печатные издания - это другое дело. Но организовать условия для этого нужно”, - добавил он.

По словам председателя КГГА, "если есть власть в городе, она должна решать вопрос”.

“Поэтому, безусловно, мы в этом вопросе порядок наведем. У меня нет сомнений”, - заверил А.ПОПОВ.