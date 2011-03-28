Компания по производству яхт задолжала работникам 1 миллион
03:41, 28 марта 2011Общество
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Сообщает крымская прокуратура
Прокуратура Феодосии (Крым) возбудила уголовное дело по факту невыплаты компанией по производству яхт более 1 млн. грн. заработной платы.
«В ходе прокурорской проверки установлено, что, имея задолженность перед работниками, руководители тратили средства на второстепенные нужды», - говорится в переданном УНИАН пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Дело возбуждено по статье «невыплата заработной платы…» Уголовного кодекса.
По факту игнорирования требований закона, которым выплата зарплаты отнесена к первоочередным платежам, ведется следствие.
Задолженность образовалась с октября прошлого года, уточнил сотрудник пресс-службы крымского надзорного ведомства.
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