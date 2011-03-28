Компания по производству яхт задолжала работникам 1 миллион

Сообщает крымская прокуратура

Прокуратура Феодосии (Крым) возбудила уголовное дело по факту невыплаты компанией по производству яхт более 1 млн. грн. заработной платы. «В ходе прокурорской проверки установлено, что, имея задолженность перед работниками, руководители тратили средства на второстепенные нужды», - говорится в переданном УНИАН пресс-релизе прокуратуры Крыма. Дело возбуждено по статье «невыплата заработной платы…» Уголовного кодекса. По факту игнорирования требований закона, которым выплата зарплаты отнесена к первоочередным платежам, ведется следствие. Задолженность образовалась с октября прошлого года, уточнил сотрудник пресс-службы крымского надзорного ведомства.

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