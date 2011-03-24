На Майдане Независимости кирпич с балкона гостиницы убил человека

На Майдане Незалежности в Киеве в результате обрушения кирпичной кладки с балкона 9-го этажа гостиницы «Казацкий» смертельно травмирован мужчина, который проходил рядом.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, инцидент произошел сегодня в 10.10.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы милиции, МЧС.