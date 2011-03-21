В Чернигове начались вечера классической музыки

В Чернигове начался ХІ Международный фестиваль классической музыки «Сиверские музыкальные вечера».

Как передает корреспондент УНИАН, традиционно музыкальный фестиваль проходит в областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ, а его основным участником является симфонический оркестр “Филармония” под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Николая СУКАЧА.

По его словам, XI фестиваль классической музыки будет не менее звездным, чем предыдущие. С симфоническим оркестром уже традиционно будут играть выдающиеся пианисты Вадим РУДЕНКО (Россия) и Олег ПОЛЯНСКИЙ (Германия). Кроме них, в Чернигов пожалуют выдающиеся японские скрипачка Маю КИШИМА, бас из Москвы Дмитрий ТРАПЕЗНИКОВ, музыканты из США – Николай СУК, Стив КАПЛАН, Эндрю СМИТ, Билл БЕРНАТИС. Будут играть с оркестром и отечественные исполнители. На концертах будут звучать произведения Моцарта, Баха, Прокофьева, Рахманинова, Шопена, многих других выдающихся композиторов.

«Особое внимание на фестивале будет уделено произведениям Ференца Листа. Ведь в этом году мировое музыкальное сообщество будет отмечать его 200-летний юбилей», - сказал Н.СУКАЧ.

Завершится фестиваль классической музыки 31 марта.