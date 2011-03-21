На родине Рихтера прошнл международный фестиваль

В Житомире состоялся трехдневный Международный фестиваль мастеров искусств имени выдающегося пианиста и земляка житомирян Святослава Рихтера.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль проходил в областной филармонии при участии известных музыкантов с Украины и Польши.

Он основан в 1997 году в память о выдающемся земляке. Фестиваль также пропагандирует музыкальное искусство Украины, а конкурс юных пианистов, проходящий в его рамках, обнаруживает обдарованих детей.

На фестивале свое искусство среди других продемонстрировали Национальный камерный ансамбль "Киевские солисты" и симфонический оркестр "Ровно-Премьер".

Прозвучали произведения Генделя, Чайковского, Моцарта и других композиторов.

Вниманию публики также был представлен документальный фильм о жизни и творчестве С. Рихтера.

Также в честь годовщины со дня рождения выдающегося пианиста 22 марта в Житомире откроют мемориальную доску в музыкальной школе №2, которая носит имя С. Рихтера.

Справка УНИАН. Имя выдающегося пианиста тесно связано с Украиной и именно с Житомиром. Здесь С.Рихтер родился, здесь провел несколько лет в детстве, сюда почти каждое лето приезжал к родственникам перед войной и в послевоенные годы.