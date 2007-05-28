Комиссар ЕС призывает Ющенко и Януковича не останавливаться на достигнутом

Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР приветствует достижение согласия между украинскими политиками и призывает их к проведению конституционной реформы.

Об этом идет речь в заявлении еврокомиссара, текст которого передан собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

«Я приветствую достигнутую договоренность о проведении парламентских выборов в Украине 30 сентября. Я довольна, что выход из политического тупика был найден за столом переговоров», - отмечается в заявлении комиссара.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР выразила надежду, что это соглашение будет способствовать проведению демократических выборов, а также последующей консолидации демократии и верховенства права в Украине.

Комиссар отмечает, что политическая стабильность в Украине является краеугольным камнем для продолжения политических и экономических реформ и углубления сотрудничества Украины с ЕС. «В этом контексте я призываю политические силы в Украине принимать участие в процессе конституционной реформы с целью установления сбалансированной Конституции в Украине с соответствующим контролем за соблюдением такого баланса», - отмечает комиссар ЕС.

Как сообщал УНИАН, на рассвете 27 мая Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ достигли договоренности о досрочных парламентских выборах, которые должны состояться 30 сентября.