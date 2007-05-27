Польский сейм просит начать переговоры... о вступлении Украины в ЕС

Спикер Сейма - нижней палаты парламента - Польши Людвик ДОРН заявил, что необходимо начать переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как передает Газета RU, выступая в Братиславе на Конференции председателей парламентов стран - членов ЕС, глава польского Сейма заявил, что Варшава крайне огорчена тем, что Украина до сих пор не получила гарантий от ЕС о начале переговоров по вступлению Киева в Европейский Союз.

«Мы не рассчитываем, что будет указана конкретная дата вступления Украины в ЕС, но мы ожидаем четкого заверения, что у Украины есть такие перспективы, - сказал Л.ДОРН. - Такому большому народу, такому большому государству нужна наша поддержка».

В свою очередь, вице-спикер верхней палаты польского парламента - Сената - Мацей ПЛАЖИНЬСКИЙ считает, что нужно помочь «нарождающейся демократии» в Украине. По его словам, Украина находится «между Россией и Европейским Союзом, поэтому если мы хотим помочь демократической России, мы должны помочь Украине».

Эта помощь должна быть в том числе «и финансовая, чем может заняться весь Европейский Союз», - сказал М.ПЛАЖИНЬСКИЙ.