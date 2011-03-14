В Кракове планируют украинско-польско-канадские учения

Сегодня, 14 марта, в польском городе Краков началась главная конференция по планированию украинско-польско-канадских учений “Кленовая Арка – 2011”.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

С украинской стороны участие в конференции принимает группа офицеров, руководителем которой является начальник отдела управления международного военного сотрудничества Командования Сухопутных войск ВС Украины подполковник Роман ВОРОБЕЙ. Также в мероприятии принимает участие командир аэромобильно-десантного батальона 80-го отдельного аэромобильного полка 13-го армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины подполковник Владимир ЮДАНОВ, подчиненные которого будут принимать участие в будущих многонациональных учениях.

Главная конференция будет продолжаться до 17 марта.