Во львовской гостинице милиция задержала группу проституток

Во Львове работники спецподразделения милиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, в гостинице «Бумеранг» на улице Рудненской, задержали группу девушек, «которые предоставляли платные сексуальные услуги мужчинам».

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, знакомились проститутки с клиентами с помощью размещения анкеты в интернете, в которой сообщалось о предоставлении платных услуг мужчинам и собственном номере мобильного телефона, а встречи для «платного интима» назначали в гостинице «Бумеранг».

Задержали правоохранители и сутенера девушек, которым оказался ранее судимый 27-летний львовянин.