Тигипко: второй уровень пенсионной системы будет не ранее 2013 г.

Правительство создаст рабочую группу по совершенствованию пенсионного законодательства в части функционирования второго (накопительного) уровня системы пенсионного обеспечения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщил вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Если в начале апреля нам удастся принять законопроект, который сейчас внесен на рассмотрение в Верховную Раду, где-то числа 16-17 этот законопроект будет поставлен на голосование в первом чтении, то с апреля месяца мы должны очень серьезно – сейчас я создаю такую комиссию – начать анализ того законодательства, которое есть, которое мы должны принять приблизительно за полгода…» - отметил он.

С.ТИГИПКО также напомнил, что второй уровень пенсионного обеспечения будет внедрен не ранее 2013 года: «Второй уровень пенсионной системы мы должны внедрять с 1 января 2013 года… Потому что мы не сможем решить все проблемы с бюджетом солидарной системы. А второй уровень предусматривает, что приблизительно 4 млрд. грн. мы в первый год передадим на второй уровень пенсионного обеспечения».

Кроме того, вице-премьер-министр отметил, что к негосударственным пенсионным фондам будут предъявляться серьезные требования относительно инвесторов, большого уставного капитала и т.д. Сейчас над данным вопросом работает специальная рабочая группа, в которую вошли, в частности, эксперты Национального банка, госрегуляторов.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины, который, в частности, предусматривает введение в Украине второго (накопительного) уровня пенсионной системы.