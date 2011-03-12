Судья с помощью электрошокера пытался завладеть чужим автомобилем

Вчера в Днепропетровске задержан судья одного из районный судов города, который с помощью электрошокера пытался завладеть автомобилем «Мазда СХ9» под управлением молодой женщины.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Установлено, что неизвестный мужчина сел в автомобиль на стоянке возле областной больницы и электрошокером произвел несколько разрядов электрического тока в шею и туловище потерпевшей, после чего пытался завладеть ее транспортным средством.

Во время нападения женщине удалось выскочить из автомобиля и позвать на помощь. Злоумышленник был задержан прохожими и охранниками больницы и доставлен в милицию.

В райотделе милиции задержанный мужчина предоставил неправдивые данные о себе. Впоследствии было установлено, что он является судьей одного из районных судов Днепропетровска. Также выяснилось, что 52-летний судья на данное время отстранен от судопроизводства в связи с тем, что в отношении него 22 апреля 2010 г. Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК - получение взятки, служебный подлог, злоупотребление властью или служебным положением, принуждение к вступлению в половую связь.

В связи с расследованием уголовного дела судье была избрана мера пресечения – подписка о невыезде. С мая 2010 г. указанное уголовное дело находится на рассмотрении в суде Запорожской области.

Относительно событий, имевших место 11 марта 2011 г., сотрудники милиции вместе со следователями прокуратуры проводят сбор материалов доследственной проверки по ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством) для их последующего направления в Генеральную прокуратуру Украины.