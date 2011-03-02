Кабмин разрешил отчуждать лесные земли под объекты Евро-2012

Кабинет министров Украины дополнил список потребностей, для осуществления которых могут отчуждаться земельные лесные участки, включив в него строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, определенных Государственной целевой программой подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Об этом говорится в распоряжении №153-р от 23 февраля т.г., размещенном на правительственном портале.

Согласно документу, в распоряжение «О некоторых вопросах распоряжения земельными лесными участками» (№610 от 10 апреля 2008 г.) вносятся изменения, в соответствии с которыми Министерству экологии и природных ресурсов, Министерству аграрной политики и продовольствия, Министерству обороны, Государственному агентству лесных ресурсов и Государственному агентству земельных ресурсов поручено прекратить принятие решений о предоставлении согласия на изъятие участков, их передачу в собственность и аренду со сменой целевого назначения, кроме случаев, когда при условии обоснования невозможности реализации альтернативных вариантов решения вопроса, участки изымаются и передаются в постоянное пользование и/или в аренду, среди прочего, для строительства, реконструкции и капремонта железнодорожных линий; создания и обеспечения функционирования объектов природно-заповедного фонда и производственно-социальных объектов, необходимых для ведения лесного хозяйства; размещения других объектов, изъятие и предоставление участков для которых осуществляется по решению Кабинета министров.