В Крыму задержаны россияне, подозреваемые в заказном убийстве

Сотрудники уголовного розыска России и Украины задержали в Крыму двух лидеров транснационального организованного преступного сообщества «Тамбовские», которые находились в межгосударственном и международном розыске как подозреваемые в организации заказного убийства одного из владельцев компании «Петербургский нефтяной терминал» в мае 2006 года.

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-служба крымского управления МВД только сейчас сообщила о задержании россиян 37-ми и 44-х лет, хотя оно было произведено 21 февраля в Симферополе и Ялте.

«В Санкт-Петербурге в 2006 году в результате покушения на убийство один из охранников получил огнестрельное ранение в голову и скончался на месте, а бизнесмену и еще троим охранникам из автоматического оружия были причинены огнестрельные ранения различной степени тяжести», - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемые в организации заказного убийства использовали на украинской территории паспорта граждан Украины, которые изъяты при задержании.

По данным МВД, один из задержанных «является близким человеком популярной эстрадной певицы Татьяны ОВСИЕНКО».

Генпрокуратура РФ в соответствии с требованиями международно-правовых актов готовится направить требование в Генпрокуратуру Украины о выдаче задержанных российским правоохранительным органам для привлечения их к уголовной ответственности.

Суды Симферополя и Ялты в ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании россиянам меры пресечения в виде временного ареста, связанного с экстрадицией.