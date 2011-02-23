Чижмарь стал жертвой любовного треугольника

Заказчиком преступления против заместителя председателя Киевской облгосадминистрации Юрия ЧИЖМАРЯ оказался руководитель одного из территориальных подразделений милиции Главного управления внутренних дел Украины в городе Киеве.

Сегодня на брифинге в Киеве начальник столичного главка милиции Алексей КРИКУН сообщил, что задержанным является начальник одного из территориальных отделов милиции Соломенского райуправления, 30-летний капитан органов внутренних дел. По словам А.КРИКУНА, 19 февраля был задержан гражданин Виктор КОТОВ, который оказался исполнителем преступления. Во время обыска в его жилье был найден пистолет ТТ и патроны к нему, а также кислота. Все эти предметы направлены на экспертизу.

Кроме того, А.КРИКУН отметил, что в ходе раскрытия преступления совместная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли работники милиции Киева и области, получила от своих агентов оперативную информацию о том, что к совершению преступления против Ю.ЧИЖМАРЯ могут быть причастны сотрудники милиции.

По словам А.КРИКУНА, с самого начала расследования акценты ставились на трех версиях - профессиональная деятельность Ю.ЧИЖМАРЯ в должности председателя Тернопольской облгосадминистрации, в должности заместителя губернатора Киевской области и бытовая почва. Именно последняя версия, как отметил начальник главка, подтвердилась. В частности, установлено, что сотрудник милиции встречался около года с женщиной - уроженкой Тернопольской области, и пара даже намеревалась пожениться, но Ю.ЧИЖМАРЬ помешал этому. В результате, сотрудник милиции попросил своего знакомого, чтобы тот облил Ю.ЧИЖМАРЯ кислотой.

Отвечая на уточняющий вопрос, А.КРИКУН отметил, что исполнитель и заказчик преступления были знакомы давно. Кроме того, он заметил, что задержанный работник милиции раньше работал в разных должностях в Подольском и Голосеевском управлениях столичной милиции. В то же время А.КРИКУН обратил внимание на тот факт, что, наверное, чувствуя, что его задержат, этот милиционер 17 февраля написал рапорт об увольнении, и этот рапорт был подписан на следующий день. Также, по словам А.КРИКУНА, по тем показаниям, которые дает В.КОТОВ, денег за исполнение преступления он не получал, также пока еще не выяснено, имел ли он какую-то зависимость от заказчика, но однозначно установлено, что раньше у него были проблемы с законом.

Вместе с тем, А.КРИКУН отметил, что по результатам назначенной проверки “будет уволено с должностей руководство Соломенского райуправления милиции, а также будут наказаны мои заместители, которые являются кураторами этого райотдела”.

В то же время начальник милиции Киева заметил, что Ю.ЧИЖМАРЬ не дает показаний следователям, ссылаясь на ст. 63 Конституции Украины, которая позволяет гражданам не давать показания в отношении себя или своих родственников. Кроме того, общаться с пострадавшим запрещают врачи.

В свою очередь, начальник ЦОС главка Владимир ПОЛИЩУК сказал, что сначала после преступления, совершенного в отношении Ю.ЧИЖМАРЯ, уголовное дело было возбуждено по факту, но сейчас будет возбуждено в отношении конкретных лиц, в частности, вчера дело было переквалифицировано с ч. 1 ст. 121 на ч. 2 ст. 121 через ст. 15 (покушение на нанесение тяжких телесных повреждений УКУ).

Теперь оба задержанных находятся в изоляторе временного содержания до решения суда, который изберет им меру пресечения.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля около 23.30 во дворе дома по улице Антоновича в Киеве к Ю.ЧИЖМАРЮ подошел неизвестный и плеснул ему в лицо кислотой.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на нанесение тяжких телесных повреждений (ст. 121, ст. 15 Уголовного кодекса Украины).

Председатель Киевской ОГА А.ПРИСЯЖНЮК заявил "Газете по-киевски" (№34 от 21 февраля 2011 года), что правоохранители задержали человека, который облил кислотой Ю.ЧИЖ