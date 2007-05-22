В Киеве построят шесть новых автобусных станций

Для улучшения международных и междугородных пассажирских автобусных перевозок, а также для уменьшения автомобильных заторов на дорогах столицы в Киеве построят дополнительно шесть новых автобусных станций международного и междугородного значения: Бориспольскую, Броварскую, Вышгородскую, Гостомельскую, Житомирскую и Одесскую.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию первого заместителя председателя КГГА Дениса БАССА, заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства станций столичный мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ определил коммунальное предприятие «Киевпасстранс».

Предприятие до конца нынешнего года должно разработать и в установленном порядке утвердить проектно-сметную документацию строительства. Причем уже с определением тех объектов, на сооружение которых привлекут инвестиционные средства. Инвесторов, а также генеральную проектную и строительные организации будут привлекать путем проведения конкурсов.

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