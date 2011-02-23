100 га в защитной полосе Десенки чуть не ушли под застройку
Прокуратура опротестовала решение
Прокуратура столицы опротестовала решение Киевсовета об отведении фирме более 100 гектаров земли в защитной полосе реки Десенка.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, проверкой установлено, что решением Киевсовета от 8 октября 2009 г. ООО «Росичи-сервис» переданы земельные участки общей площадью более 100 га под видом строительства объектов социальной инфраструктуры, но с фактическим переводом участка в землям жилищной застройки.
Отведение участка осуществлено с нарушением земельного законодательства, за счет ценных природных объектов: озелененных территории общего пользования и прибрежных защитных полос реки Десенка.
По результатам проверки прокуратурой города внесен протест на незаконное решение Киевского городского совета.