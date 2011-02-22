Прозрачность банковской системы повысится?

Эксперты считают, что прозрачность банковской системы Украины повысится в результате введения в действие Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно регулирования деятельности банков), принятого Верховной Радой Украины 15 февраля с. г.

Как отметил в переданном УНИАН комментарии член Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, экс-руководитель группы советников Национального банка Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ, уровень прозрачности украинских банков должен значительно повысится после введения в действие изменений к Закону «О банках и банковской деятельности».

По его мнению, банки – это тот социальный институт, который должен пристально контролироваться обществом и регулятор, в лице Национального банка, должен иметь соответствующие полномочия для такого контроля. «Сегодня авторитет НБУ выше, чем у других регуляторов рынка», - подчеркнул В.ЛИСИЦКИЙ. В силу этого эксперт позитивно оценивает предоставляемое Нацбанку право получать и проверять информацию о деловой репутации и финансовом состоянии учредителей и владельцев банков (в соответствии с изменениями к ст. 34 Закона «О банках и банковской деятельности»). Также В.ЛИСИЦКИЙ приветствует поправку к ст. 56 Закона «О банках и банковской деятельности», которая обязывает банки «на постоянной основе размещать на веб-сайте банка актуализированную информацию о собственниках существенной доли участия в банке».

Как отметил в комментарии УНИАН начальник отдела анализа и исследований «Райфайзен Банка Аваль» Дмитрий СОЛОГУБ, раскрытие информации о собственниках банков – позитивный факт, и необходимость такого шага обсуждалась в банковском сообществе давно. «Повышение прозрачности банковской системы Украины являлось одним из требований международных финансовых организаций, в частности, Международного валютного фонда», - подчеркнул эксперт. По мнению Д.СОЛОГУБА, данная норма позволит НБУ усилить надзор за банками с целью недопущения злоупотреблений, например, кредитования связанных лиц. Что, в свою очередь, будет способствовать стабильности банковской системы.

Напомним, представляя в ВР законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно регулирования деятельности банков), заместитель главы Национального банка Украины Игорь СОРКИН сказал, что его целью является внедрение процедуры выявления реальных владельцев банков и установление к ним специальных требований. Также целью документа является имплементация в законодательство Украины Основных принципов эффективного банковского надзора Базельского комитета и положений Директивы (2006/48/ЕС) Европейского Парламента относительно создания и дальнейшего осуществления деятельности кредитных учреждений в части обеспечения прозрачной структуры собственности банков.

По словам И.СОРКИНА, нормы закона «позволят не допустить создания банков с непрозрачной структурой собственности и усилить ответственность владельцев банков за их финансовое состояние». Данные изменения, по мнению представителя НБУ, «имеют существенное значение для обеспечения защиты интересов вкладчиков».

Как сообщал УНИАН, 15 февраля 2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины» (относительно регулирования деятельности банков). Закон предусматривает повышение требований к уставному капиталу банков с 75 до 120 млн. грн.

Законом также установлено, что во время создания банка НБУ получает полную информацию о всех учредителях банка, независимо от доли участия в уставном капитале, относительно структуры собственности, деловой репутации, финансового состояния. Устанавливаются требования к финансовому состоянию и деловой репутации собственников. Внедряется норма, которая обязывает владельцев банка на протяжении всего времени владения ими доли в банке, соответствовать требованиям, установленным законом.

Кроме того, законом предусмотрена обязанность банков обнародовать информацию о собственниках существенного участия в банке путем публикации в периодических изданиях или размещения в сети Интернет. Национальный банк также наделяется полномочиями размещать на своем официальном веб-сайте информации о собственниках существенной доли в банках.