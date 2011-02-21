Разоблачена группа торговцев оружием

В Севастополе сотрудники УМВД Украины разоблачили преступную группу, которая торговала оружием и боеприпасами.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По их информации, у задержанных изъяты гранатомет, автоматы «Калашников», пистолеты и патроны.

Прокуратурой Севастополя осуществляется надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту задержания группы лиц, сбывавших огнестрельное оружие и боеприпасы.

По делу проводится досудебное следствие.