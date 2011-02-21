Разоблачена группа торговцев оружием
21:31, 21 февраля 2011Общество
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Сообщает севастопольская прокуратура
В Севастополе сотрудники УМВД Украины разоблачили преступную группу, которая торговала оружием и боеприпасами.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.
По их информации, у задержанных изъяты гранатомет, автоматы «Калашников», пистолеты и патроны.
Прокуратурой Севастополя осуществляется надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по факту задержания группы лиц, сбывавших огнестрельное оружие и боеприпасы.
По делу проводится досудебное следствие.
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