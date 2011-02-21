Коммунальщики просят не парковаться в центре Киева

К очистке автодорог столицы от снега привлечены все мощности коммунальной компании «Киевавтодор».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор», в данный момент на дорогах города работает свыше 350 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники.

Ночью на автодорогах города работало 250 единиц техники, из них – 102 солерасбрасыватели. Кроме того, на очистке остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам, которые обслуживаются ДЭУ районов, работает около 550 человек (53 бригады).

Продолжаются работы по технологической обработке проезжих частей противогололедными материалами, максимально расширяются проездные части, расчищаются тротуары.

В то же время, «Киевавтодор» проводит работу по вывозу снега с автодорог города. Для ликвидации снежных валов привлечена тяжелая специальная дорожная техника: автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы.

Дорожники отмечают, что основное внимание будет уделяться очистке центра Киева, где обычно наиболее плотное движение автотранспорта. Усиленное внимание будет уделяться также очистке остановок общественного транспорта, подходов к подземным пешеходным переходам и тротуарам.

Обеспечению организации дорожного движения и бесперебойной работы дорожников способствует ГАИ города.

Учитывая вышеприведенное, специалисты коммунальной корпорации обращаются к водителям с просьбой не парковаться в центре города и, по возможности, воздержаться от поездок по городу без неотложной надобности, чтобы минимизировать препятствия дорожным службам во время интенсивной зачистки улично-дорожной сети от снега.