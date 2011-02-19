В Одесской области на переезде поезд врезался в грузовик (фото)

Сегодня в 8.05 в Одесской области возле станции Одесса-Застава I, 2-й км, грузовой автомобиль был сбит на переезде поездом № 3505. Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Согласно сообщению, пострадавших в ДТП нет. На месте составлен совместный акт с ГАИ, вины железной дороги нет.

Как отмечают в ведомстве, со слов водителя грузовика, он не смог выехать с переезда по причине автотранспорта, стоящего впереди него, в результате чего был сбит поездом.

Согласно сообщению, данный переезд без дежурного работника, оборудован сигнализацией, которая работала исправно.

В результате происшествия в электровозе повреждены путеочиститель и перила, также был поврежден настил переезда. Поезд был задержан на 1 ч. 45 мин.

В связи с этим железнодорожники в очередной раз призывают водителей соблюдать правила проезда железнодорожных переездов.

Фото предоставлены пресс-службой «Укрзализныци»