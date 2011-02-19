Киевская милиция больше суток разыскивает пропавшего 8-летнего мальчика

В Киеве более суток милиция разыскивает исчезнувшего 8-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, вчера, 18 февраля, около 09.30 в районе улицы Сырецкой пошел из дома на прогулку и не вернулся 8-летний Мухаммад Расул Мамур оглы МАХМУДОВ.

Мальчику на вид 7 лет, среднего телосложения, рост - 120 см. Был одет в темно-синюю куртку с красным с внутренней стороны воротником, черные брюки, сине-красные ботинки, черную вязаную шапку с надписью «Адидас».

Всю минувшую ночь ребенка искали более 500 работников милиции Киева и Киевской области. Правоохранители обошли компьютерные клубы, развлекательные заведения, вокзалы, лесополосы. Теперь в поисках мальчика принимают участие около 300 работников милиции. К поискам Мухаммада приобщилась узбекская диаспора. Однако до сих пор его место нахождения не известно.

Милиция Киева просит граждан, кому что-то известно о месте нахождения ребенка, немедленно сообщить в Подольское РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по тел.: 425-24-34, 417-34-58, 417-11-74 или «102».