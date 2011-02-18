Губернатор создал Антибюрократический комитет
Между собой называем его "антиволокитным"
Глава Запорожской областной государственной администрации Борис ПЕТРОВ создал "Антибюрократический комитет".
Как рассказал УНИАН заместитель запорожского губернатора Петр ГОНЧАРУК, "Антибюрократический комитет", который мы между собой называем "антиволокитным", создан с целью ликвидировать бюрократическую волокиту в учреждениях и структурах региона - для улучшения инвестиционной привлекательности области и создания более комфортных условий деятельности предпринимателей и жизни населения региона".
По словам П.ГОНЧАРУКА, отныне любой, кто так или иначе столкнулся с бюрократическими проволочками, может обратиться в Комитет, написав письмо-жалобу на имя председателя ЗОГА. Жалобщик может либо направить ее губернатору, возглавившему "Антибюрократический комитет", по почте (на адрес Запорожской облгосадминистрации), либо подать лично в облгосадминистрацию с соответствующей пометкой.
"Заседания Комитета и рассмотрение жалоб на бюрократов будут проводиться раз в месяц. В случае, если жалоб будет много, - чаще. При этом будут рассматриваться заявления о волоките не только со стороны чиновников, так или иначе подчиняющихся ЗОГА, но и на действия представителей других инстанций, учреждений и служб. По итогам рассмотрения таких заявлений-жалоб ЗОГА будет направлять официальные письма руководителям чиновников-волокитчиков с просьбой привлечь их к ответственности", - сообщил П. ГОНЧАРУК.
Он выразил уверенность, что «такие письма ЗОГА за подписью губернатора без адекватной реакции не останутся".