Милиция думает, что винницкий журналист получил по голове из-за пива

Сотрудники Управления МВД в Винницкой области задержали 23-летнего жителя Мурованокуриловецкого района, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений главному редактору винницкой газеты "Незалежний кур`єр" Сергею РЫБАЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель начальника УМВД в Винницкой области Сергей ГРИГОРЧУК.

По его словам, «задержанный не имеет постоянного места работы, подрабатывал в последнее время на одной из станции по предоставлению услуг шиномонтажа в Виннице».

В милиции подозреваемый сообщил, что 1 февраля вечером вместе с девушкой развлекался в ночном клубе и решил выйти в магазин купить напитки. «Будучи в нетрезвом состоянии, подозреваемый с девушкой вышли без верхней одежды с целью купить в соседнем с ночным клубом магазине сигареты и напитки. На улице их встретил С.РЫБАЧЕНКО, который также был в нетрезвом состоянии и настойчиво предлагал паре пойти вместе с ним попить пива. На этой почве между ними возникли неприязненные отношения и парень ударил 45-летнего руководителя газеты рукой в лицо. От полученного удара С.РЫБАЧЕНКО упал, ударившись затылком об асфальт», - сообщил С.ГРИГОРЧУК.

Он также отметил, что «задержанный, увидев, что из-под головы С.РЫБАЧЕНКО потекла кровь, сам вызывал скорую помощь, но не дождавшись ее приезда, пошел вместе с девушкой назад в ночной клуб».

От добавил, что 45-летний главный редактор газеты "Незалежний кур`єр" находится в реанимационном отделении Винницкой городской клинической больницы скорой помощи, у него закрытая черепно-мозговая травма и перелом затылочного основания черепа. Он находится в искусственной коме, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Как сообщал УНИАН, в Виннице в ночь на 2 февраля был госпитализирован главный редактор газеты "Незалежний кур`єр" С.РЫБАЧЕНКО.

Прокуратурой Винницкой области возбуждено уголовное дело по ст. 121 ч. 1 (преднамеренные тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.