Жена Онопенко заявила, что готова отдать долги дочери

Лариса Онопенко, жена председателя Верховного суда Украины Василия Онопенко, написала письмо на имя Валерия Ксендзенко, в котором заявляет о готовности отдать ему долг дочери.

«Я, Онопенко Лариса Георгиевна ..., мать Онопенко Ирины Васильевны, которая является стороной (заемщиком) по договору займа, заключенному между ней и Вами 15 мая 2008 года в Киеве, согласно статье 528 Гражданского кодекса Украины выражаю готовность оплатить Вам сумму задолженности по указанному договору, заявленную Вами в иске, предъявленном в Печерский районный суд г. Киева 27 января 2011 года, в размере 512 395,49 (пятьсот двенадцать тысяч триста девяносто пять гривен 49 копеек) гривен, в том числе: 1) задолженность по договору в сумме 396 тысяч 290,00 гривен, 2) убытки в связи с инфляционными процессами — 90 тысяч 697,32 гривен, 3) три процента годовых от просроченной суммы — 25 тысяч 408,17 гривен», — сказано в письме, текстом которого располагает ZN.UA.

В письме, датированном 11 февраля 2011 года, Лариса Онопенко также просит в трехдневный срок сообщить ей о способе, которым она сможет вернуть указанную сумму.

Напомним, что сумма займа по заключенному в мае договору составляет 252,5 тысячи гривен.

Как сообщалось, 1 февраля Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении младшей дочери Онопенко — Ирины Онопенко. Она и ее муж подозреваются в том, что они не вернули одолженные 300 тысяч долларов, часть из которых якобы потребовалась Василию Онопенко «для решения какого-то вопроса».

Ранее, в конце декабря 2010 года, был задержан бывший первый замминистра юстиции Евгений Корнийчук, муж второй дочери главы ВСУ Лады Онопенко.

Лидеры оппозиции, в частности Юлия Тимошенко заявляли, что связывают давление на семью Онопенко с попыткой приватизировать Верховный суд Украины.