Украина - чемпион по содержанию под арестом как меры пресечения

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО считает, что в последнее время суды несправедливо применяют к подозреваемым арест в порядке меры пресечения.

Об этом В.ОНОПЕНКО заявил в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Пока нет приговора суда, пока не установлено, что кто-то совершил преступление, действует презумпция невиновности. У нас в Украине самый высокий уровень содержания под арестом в порядке меры пресечения. Не взятие на поруки, не залоги. Я еще депутатом в 2002 году внес законопроект о том, что арестовывать, содержать за решеткой нужно только тех, кто опасен для общества", - сказал В.ОНОПЕНКО.

По его мнению, власть также использует выборочный подход и в борьбе с коррупцией в судебной системе.

"После выступления Президента на последнем Съезде судей о том, что страшное творится с землей в Киеве я вношу представление об освобождении судьи Шевченковского суда Киева, не буду называть фамилию, и несколько месяцев ее не увольняют. Поэтому я думаю, что есть определенный выборочный подход – одного могут быстро уволить, а другого, может, и никогда не освободят от должности", - сказал В.ОНОПЕНКО.