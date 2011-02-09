НБУ обнародовал долги украинцев по ипотечным кредитам

Задолженность физических лиц по ипотечным кредитам в 2010 году сократилась на 17%, по сравнению с 2009 годом, – до 110,73 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, задолженность населения (в эквиваленте) по ипотеке, выданной в долларах США, сократилась на 1,69% – до 69,05 млрд. грн., в гривнах – на 15,4%, до 9,84 млрд. грн., в евро – на 29,6%, до 1,09 млрд. грн.

Наибольший объем ипотеки выдан сроком более 10 лет – 60,51 млрд. грн., от 5 до 10 лет – 14,96 млрд. грн., от 1 до 5 лет – 4,2 млрд. грн., до одного года – 2,29 млрд. грн.

По данным Нацбанка, суммарная задолженность по всем кредитам, выданным домашним хозяйствам, в 2010 году сократилась на 13,1% – до 209,54 млрд. грн.